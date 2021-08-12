حرارة غير مسبوقة أوروبياً في صقلية الإيطالية

المصدر: د ب أ

ربما تكون جزيرة صقلية الإيطالية قد حطمت للتو سجل درجات الحرارة على مستوى قارة أوروبا، وهو أحدث مثال على كيفية تسبب تغيّر المناخ في حدوث ظواهر مناخية قاسية في جميع أنحاء العالم.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في صقلية إن درجات الحرارة هناك وصلت إلى 8ر48 درجة مئوية أمس الأربعاء. وإذا تم التحقق من هذه الدرجة رسميا، ستتجاوز الرقم القياسي البالغ 48 درجة المسجل في العاصمة اليونانية أثينا، في العام 1977، وفقا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي نشرتها جامعة ولاية أريزونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويتبع الحرارة الحارقة الطقس غير المعتاد الذي تشهده أنحاء عديدة من أوروبا، حيث تكافح تركيا المجاورة أسوأ حرائق غابات على الإطلاق، وغمرت الفيضانات الشديدة أجزاء من ألمانيا مؤخرا، كما تشهد المملكة المتحدة المزيد من العواصف الشديدة.