قفزة قاتلة لسجين حاول الهرب في ألمانيا

المصدر: د ب أ

تعرض رجل محبوس احتياطياً لإصابة خطيرة على حياته أثناء محاولة هروبه من السجن في مدينة أولم جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة، اليوم، أن الرجل أثناء تريضه في الفناء تمكَّن من الوصول إلى سقف السجن بطريقة غير معروفة إلى الآن.

وأضافت الشرطة أن الرجل حاول مغادرة السقف بالنزول عبر ماسورة صرف مياه الأمطار، لكنه سقط أثناء ذلك من ارتفاع نحو 15 متراً على سيارة مصفوفة.

وأبلغ مارة على الفور مكتب الإسعاف والشرطة، وتم نقل الرجل إلى المستشفى.

ورفضت الشرطة الإعلان عن عمر الرجل ولا أسباب إيداعه في الحبس الاحتياطي.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن حياته في خطر من جراء الإصابة.