مأدبة عشاء لـ3000 شخص في برلين

المصدر: د ب أ

التقى نحو ثلاثة آلاف شخص، أمس، في العاصمة الألمانية برلين، لقضاء نزهة كبيرة في مكان غير اعتيادي ترويجاً للسياحة.

وعلى مدرج مطار تيجيل السابق، أخذوا أماكنهم على الطاولات التي تم إعدادها حتى يتمكنوا من رؤية عبارة «برلين تحبك» بجانب قلب كبير.

وقدَّم الضيوف الطعام والشراب بأنفسهم، ولكن، وفقاً للمنظمين، تضمن العرض «خدمة وجبة صغيرة مجانية».

وقدَّم فنانون مختلفون برنامجاً ثقافياً وموسيقياً متنوعاً.

وأُطلق على الاحتفالية «عشاء الحرية» من قبل مجلس الشيوخ ومسؤولي السياحة في ولاية برلين.

وأعلن عمدة برلين الحالي، ميشائيل مولر، مقدماً أنه بعد عدة أشهر من جائحة كورونا، أرادت برلين إرسال إشارة مفادها «عادت برلين».

وتحدث منظمو وكالة السياحة في برلين عن «احتفال التنوع وبهجة الحياة»، ويأملون أن يؤدي هذا أيضاً إلى الترويج للسياحة في العاصمة.

ووفقاً للمعلومات السابقة، أخذ المنظمون نصف مليون يورو يدوياً.

وقال المنظمون إنه تم بيع التذاكر المجانية في وقت قصير.

وفي نهاية يونيو الماضي، تم طرح 2000 تذكرة في البداية، وفي بداية الأسبوع تمت زيادة الحصة مرة أخرى بمقدار ألف تذكرة.