"الرمز".. تمثال من حطام انفجار مرفأ بيروت

المصدر: البيان

تم أول أمس الأربعاء تنصيب تمثال خاص لإحياء ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي عصف بالعاصمة اللبنانية الصيف الماضي.

التمثال، الذي حمل اسم "الرمز"، هو من تصميم الفنان اللبناني نديم كرم، وتم صنعه باستخدام قطع من الحطام الذي تناثر نتيجة للانفجار المدوي.

وأودى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 بحياة 214 شخصاً وأصيب فيه أكثر من 6500 شخص، ودمّر أحياء عدة في المدينة.

وعزته السلطات إلى انفجار 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ العام 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ.

تنصيب التمثال جاء بعد عام على الانفجار الذي غير وجه المدينة.