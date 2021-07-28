    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تدري

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    فازت امرأة من منطقة أونترفرانكن الألمانية بنحو 32.8 مليون يورو في اليانصيب - لكنها لم تلحظ ذلك في البداية.

    وكما أعلنت الجهة المنظمة لليانصيب "لوتو بايرن" اليوم الأربعاء، كانت المرأة /45 عاما/ الوحيدة على مستوى ألمانيا التي فازت في السحب يوم 9 يونيو الماضي.

    ولم تلحظ المرأة قيمة تذكرة اليانصيب الخاصة بها إلا في مشاركتها في اللعبة في المرة التالية.

    ونقلت "لوتو بايرن" عن الفائزة قولها: "أشعر بالدوار كلما أتذكر أنني حملت ما يقرب من 33 مليون يورو في محفظتي لعدة أسابيع دون القلق بشأنها".

    طباعة Email
    ↑ أعلى