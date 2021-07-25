الشرطة الألمانية تطارد ثعباناً طوله 3 أمتار هرب من مالكه

المصدر: د ب أ

تبحث الشرطة في بلدة هالدينسليبن شرقي ألمانيا عن ثعبان كبير من سلالة الأصلة طوله ثلاثة أمتار صار طليقا بعد هروبه من مالكه.

وقال مسؤولون صباح اليوم الأحد إن الثعبان مفقود منذ أمس السبت ويفترض أنه لا يزال طليقا في المدينة.

ووفقا لما ورد، فإن الثعبان أخضر اللون. ويجب على أي شخص يرى الثعبان أن يبتعد بالتأكيد ويتصل بالسلطات المسؤولة.

كان مالك الثعبان يتلقى العلاج الطبي عندما هرب الحيوان على الأرجح.

وربما لا يزال الثعبان في منطقة المدينة أو في المناطق المجاورة.

ولا يزال من غير الواضح حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد الطريقة التي تخطط الشرطة لاستعادة الحيوان بها على وجه التحديد.

ومن بين أفكار أخرى، اقترحت خدمة إنقاذ الحيوانات تبريد الثعبان باستخدام طفاية حريق تحتوي على ثاني أكسيد الكربون، حسبما قال متحدث باسم المدينة.

تعيش ثعابين الأصلة عادة في أفريقيا وآسيا وأستراليا، وتفتك بفرائسها عبر الالتفاف بجسمها حولها واعتصارها.