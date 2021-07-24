يقتحم شقة رجل بالخطأ وينهال عليه ضرباً

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة الألمانية أن رجلاً (63 عاماً) أصاب رجلاً آخر بجروح خطرة بعدما اقتحم شقته بالخطأ وانهال عليه ضرباً.

وأكد مكتب المدعي العام وشرطة أوفينبورج، اليوم، أن المهاجم المزعوم استخدم سلَّماً لدخول شقة في بلدة نيوريد في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية في وقت متأخر من يوم الجمعة، وضرب ضحيته أثناء نومه عدة مرات على رأسه.

وبعد ذلك، فر المهاجم المزعوم من مكان الحادث، ولكن تم اعتقاله في وقت ساعة مبكرة من صباح اليوم بمنزله في هايدلبرغ.

وقالت الشرطة إنه يبدو أن الرجل اقتحم ببساطة الشقة الخطأ، وتم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى.

ويتعامل مكتب المدعي العام والشرطة مع الحادث على أنه شروع في قتل.