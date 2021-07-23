أهوال من أعماق البحر.. صياد روسي يصطاد مخلوقات بحرية غريبة

المصدر: البيان

كشف صياد روسي عن مجموعته الأخيرة من المخلوقات البحرية الشبيهة بالكائنات الفضائية، التي سحبها من أعماق المحيط، والتي تبدو وكأنها كوابيس.

يبحث رومان فيدورتسوف ( 39 عامًا) عن سمك القد والحدوق والماكريل بسفينة الصيد التجارية، وأحيانًا الأسماك الموجودة على عمق ألف متر تحت السطح البحر (3300 قدم).

وعند القيام بذلك، يقوم الصياد المقيم في مورمانسك بالبحث عن مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية ذات المظهر الغريب.

وقد اندهش فيدورتسوف من بعض المخلوقات التي اصطادها في منطقة الشفق بالمحيط لدرجة أنه قام بتصويرها، ما خلق ضجة كبيرة على الإنترنت.