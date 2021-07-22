"بيرسيفيرانس" تبدأ بجمع أول عينة صخور من سطح المريخ

المصدر: د ب أ

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ، الأربعاء، أن مركبتها الجوالة "بيرسيفيرانس" تستعد لجمع أول عينة للصخور من على سطح كوكب المريخ.

وذكرت الوكالة إن هذه المهمة التي وصفتها بالتاريخية ستبدأ في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال توماس زوربوشن، المدير المعاون لإدارة المهمات العلمية في وكالة ناسا: "نحن على أعتاب حقبة جديدة من علوم الكواكب واكتشافها".

وأوضح أن المهمة ستستغرق 11 يوما وستتضمن استخدام أدوات علمية مختلفة على متن المركبة "بيرسيفيرانس"، التي ستقوم بأخذ عينة الصخور وإحكام غلقها.

ولم يتم التخطيط بعد لموعد وكيفية إرسال المسبار إلى الأرض.

وسترسل بعثات ناسا اللاحقة التي يتم تطويرها حاليا مع وكالة الفضاء الأوروبية مركبة فضائية إلى المريخ لجمع العينات وإعادتها إلى الأرض.

وهبطت المركبة "بيرسيفيرانس" على سطح كوكب المريخ في نهاية فبراير بعد نجاحها في القيام بمناورة هبوط محفوفة بالمخاطر. واستغرقت وكالة ناسا 8 سنوات لتطوير وبناء المركبة التي تكلفت نحو 2.5 مليار دولار.