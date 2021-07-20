في الصين.. قطار مغناطيسي بسرعة 600 كيلومتر في الساعة

المصدر: رويترز

كشفت الصين النقاب، اليوم، عن قطار مغناطيسي تبلغ سرعته القصوى 600 كيلومتر في الساعة، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية.

وتجعل هذه السرعة القطار، الذي طوَّرته الصين بقدراتها الذاتية وتم تصنيعه في مدينة شينغداو الساحلية، أسرع مركبة تتحرك على الأرض في العالم.

وباستخدام القوة الكهرومغناطيسية "يرتفع" القطار فوق المسار دون أي تلامس بين جسمه والقضبان الحديدية.

وتستخدم الصين هذه التكنولوجيا منذ نحو 20 عاماً على نطاق محدود للغاية. وفي شنغهاي خط قطار مغناطيسي قصير يمتد من أحد مطاراتها إلى المدينة.