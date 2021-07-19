نتفليكس تفتتح ستديو جديداً للأفلام والإنتاج التليفزيوني في نيويورك

المصدر: د ب أ

في سعيها لبناء أول خدمة تلفزيونية عالمية في العالم، أنشأت شركة نتفليكس الأمريكية للبث الحي والفيديو حسب الطلب منشآت إنتاج في مدريد وسيئول وتورونتو ولندن.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، ستفتتح نتفليكس في سبتمبر، ستوديو جديدا في بوشويك وهو حي يقطنه نحو 100 ألف شخص في بروكلين بنيويورك.

وتضم المنشأة، التي تبلغ مساحتها 170 ألف قدم مربع، ست مسارح صوتية، بالإضافة إلى أجنحة للتحرير وغرف اجتماعات ومطعم.

وتتمتع المنصات الصوتية بمساحة تكفي لتصوير برنامجين تليفزيونين في نفس الوقت، أو فيلم واحد ضخم.

وتضاعف عدد المشروعات التي تم إنتاجها في نيويورك إلى أكثر من الضعف منذ العام 2015، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى برنامج الحوافز الضريبي الحكومي الذي يخصص 420 مليون دولار سنويا في شكل هبات لجذب عمليات الإنتاج.