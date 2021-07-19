شاهد.. "إعصار" البعوض يغزو شرقي روسيا

غزت إحدى قرى إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، أول أمس السبت، أسراب من البعوض تشبه "الإعصار".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قام سكان المنطقة بتصوير هذه الظاهرة النادرة، حيث يُظهر الفيديو كيف شكل سرب من البعوض عمودا يشبه الإعصار ليتلاشى بعد ذلك.

وأشارت عالمة الحشرات لودميلا لوبكوفا، أن الإعصار لا يشكل أي خطر، وقالت: "هذه ذكور من البعوض لا تصطاد الحيوانات ذوات الدم الحار، ولكنها تدور حول الإناث من أجل التزاوج".

ولفتت لوبكوفا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر سنويا ولكن يمكن رؤيتها فقط إذا كان عدد الحشرات كبيرا والظروف الجوية ملائمة.