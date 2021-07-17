حصلت على ورقة الطلاق ومعها 625 مليون دولار

المصدر: رويترز

توصل الملياردير الروسي فرهاد أحمدوف وزوجته السابقة تاتيانا أحمدوفا إلى تسوية بعد سنوات من المنازعات القانونية بشأن مبلغ تسوية قياسي للطلاق قيمته 454 مليون جنيه إسترليني (625 مليون دولار) قضت به المحكمة العليا في لندن عام 2016.

وأدى هذا الخلاف إلى محاولة فاشلة لأحمدوفا للاستيلاء على يخت فاخر طوله 115 مترا يملكه زوجها السابق من خلال المحاكم في دبي بالإضافة إلى أمر منفصل من محكمة يقضي بأن يدفع ابنها تيمور لها أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني من أصول الأسرة.

وشروط تسوية أمس الجمعة سرية ولم يتضح حجم الأموال التي ستحصل عليها أحمدوفا الآن.

وقال متحدث باسم أحمدوفا "لم يكن الأمر يتعلق بمبلغ بل بزوج يفي بالتزامه تجاه أسرته" رافضا ادعاء متحدث باسم زوجها السابق بأنه كان من الأفضل لها ألا ترفع دعوى قضائية.

وقالت صحيفة تايمز إن أحمدوفا ستحصل على حوالي 150 مليون جنيه إسترليني ستشمل أيضا تغطية التكاليف القانونية.

وتم تمويل الدعوى القضائية لأحمدوفا من خلال شركة تمويل التقاضي المتخصصة بورفورد كابيتال التي قالت إنها ستتلقى حوالي 103 ملايين دولار لجهودها في تنفيذ الحكم بمبلغ 454 مليون جنيه.

وقالت القاضية البريطانية جوينيث نولز في حكمها على تيمور نجل أحمدوفا في أبريل نيسان "عائلة أحمدوف واحدة من أكثر العائلات تعاسة التي أتت إلى قاعة محكمتي".