برج إيفل يستقبل الزوار من جديد بعد إغلاق دام 8 أشهر

المصدر: رويترز

من جديد استقبل برج إيفل الزوار اليوم الجمعة بعد إغلاق دام ثمانية أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، وهو أطول إغلاق في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية.

بعد الوصول إلى إشارة الصفر على ساعة العد التنازلي عند سفح البرج، انطلقت الهتافات وصفق الزوار الذين كانوا يقفون في طابور الانتظار، فيما عزفت فرقة موسيقية على الآلات النحاسية وبدأ الناس في الدخول.

وقال باتريك بيروتكا وهو كرواتي يبلغ من العمر 18 عاما "نحن محظوظون للغاية بوجودنا هنا".

وبسبب المخاوف المستمرة من فيروس كورونا، لا يزال استخدام الكمامات إلزاميا لأي شخص يزيد عمره عن 11 عاما مع تطبيق نظام تحميل المصاعد بنصف العدد المسموح به في الأوقات العادية.

واعتبارا من 21 يوليو سيتعين على الزوار إبراز "بطاقة صحية" من الحكومة الفرنسية تثبت إما أنهم حصلوا على اللقاح أو خضعوا مؤخرا لاختبار يؤكد عدم إصابتهم.