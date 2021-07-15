طيار يطالب شركة دلتا إير بمليار دولار ويتهمها بالسرقة

المصدر: د ب أ

أقام أحد طياري شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بمليار دولار، بدعوى قيام الشركة بسرقة تطبيق خاص طوره لتبادل الرسائل النصية بين أطقم الطائرات، واستخدمته الشركة في تطوير التطبيق الخاص بها.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الطيار كريج ألكسندر أقام الدعوى القضائية ضد دلتا إيرلاينز أمام محكمة ولاية جورجيا بتهمة سرقة أسرار تجارية.

وقال ألكسندر إنه أنفق 100 ألف دولار من ماله الخاص لتطوير تطبيق كرو لايف الذي قدمه لشركة الطيران كطريقة لحل مشكلة الاتصالات مع أطقم الطائرات في أعقاب اضطراب حركة الطيران.

ورفضت شركة دلتا استخدام التطبيق الذي قدمه ألكسندر ثم طورت تطبيقاً مماثلاً له واستخدمته.

وقال كينان نيكس، محامي ألكسندر، إن دلتا "سرقت التطبيق كلص الليل"، وخدعت موظفها المخلص.

وأضاف أن ألكسندر طيار مخضرم ويعمل في شركة الطيران منذ 11 عاماً.

من ناحيته، قال مورجان دورانت، المتحدث باسم دلتا، في بيان: "في حين نتعامل مع الادعاءات في شكوى ألكسندر بجدية، فإنها لا تمثل وصفاً دقيقاً ولا عادلاً لتطوير دلتا منصتها الخاصة للتواصل بين أطقمها".