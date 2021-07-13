ينابيع بيض "الأومليت"

المصدر: البيان

تم اكتشاف اثنين من الينابيع الصفراء في بلدة هواتوقو، التابعة لمدينة مانغيا، بمقاطعة تشينغهاي الصينية في الآونة الأخيرة، حيث تحيط حبات الملح بمياه صفراء مثل البيض المقلي.

ويظهر نبعان من اللونين الأبيض والأصفر غير متباعدين في التربة المالحة، والتي تتكون من ارتفاع المياه العدبة الجوفية في فصلي الربيع والصيف، وانصهار السطح القلوي المالح، ذي الطبيعة المائية القلوية.

ووفقًا لمكتب الثقافة والرياضة والسياحة والإذاعة والسينما والتلفزيون في مدينة مانغيا، هناك الآلاف من الينابيع المالحة الصغيرة الطبيعية حول بحيرة غاسكيول في مدينة مانغيا، وفق ما نقلت صحيفة "الشعب" الصينية.

وتتكون الينابيع أساسًا من اللون الأزرق السماوي والأزرق الداكن والأبيض الثلجي والأصفر الطيني، بينما الينبوع باللون الأصفر الذهبي نادر جدًا.

فبعد ظهوره، اكتشف المصورون وعشاق التصوير بالطائرات بدون طيار الصورة على أنها تشبه "بيضة أومليت".