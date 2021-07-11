نفوق أنثى فيل صغيرة بحديقة حيوان في فيينا

المصدر: د ب أ

نفقت أنثى فيل تدعى كيبالي قبل وقت قصير من إتمام عامها الثاني من عمرها في حديقة حيوان شونبرون في العاصمة النمساوية فيينا.

وذكرت حديقة الحيوان في بيانها يوم السبت أن أنثى الفيل انقلبت على جانبها ونفقت فجأة بسبب قصور حاد في القلب.

وقالت المتحدثة باسم الحديقة جوانا بوكوفيسكي "لا نصدق أنها نفقت"، مضيفة أنه من المهم لنا أن تودعها أمها نومبي وباقي أفراد القطيع.

ولا يزال يوجد خمسة أفيال أفريقية في حديقة الحيوان التي تأسست في العصر الإمبراطوري السابق.

وكانت كيبالي قد ولدت بأسلوب صناعي حيث تم جلب السائل المنوي من فيل بري بجنوب أفريقيا وولدت في فيينا في 13 يوليو 2019.