وفاة 9 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بالسويد

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الجمعة أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة ركاب صغيرة.

وأفادت تقارير إعلامية سويدية بوفاة قائد الطائرة وثمانية من رياضي القفز الحر بالمظلات، في الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس بمطار أوريبرو.

وذكرت التقارير أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها، وقد اندلعت النيران بها.

وفتحت لجنة الحوادث السويدية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

ويقع مطار أوريبرو على مسافة 200 كيلومتر تقريبا إلى الغرب من العاصمة ستوكهولم.

وتحطمت قبل عامين طائرة لهواة القفز بالمظلات قرب مدينة أوميا، في حادث أودى بحياة تسعة أشخاص، أيضا.