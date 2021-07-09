إصابة 11 شخصا في نيوزيلندا إثر تحطم منطاد أثناء هبوطه

المصدر: د ب أ

أصيب 11 شخصا، على الأقل، في نيوزيلندا، بينهم اثنان في حالة حرجة، إثر تحطم منطاد أثناء هبوطه، حسبما أفاد موقع "ستاف" الإخباري النيوزيلندي اليوم الجمعة.

وذكر الموقع أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من مدينة كوينزتاون، بالجزيرة الجنوبية.

وأشار الموقع إلى أن عاصفة مفاجئة من الرياح جرفت المنطاد أثناء اقترابه من الهبوط، ما أدى إلى اصطدام سلة الركاب بجسر.

وأعلنت شركة "صن رايز بالونز" أن الرحلة انطلقت دون أي تعقيدات، وأعربت عن "انزعاجها الشديد" إزاء الحادث.

ونقلت مروحيات إنقاذ اثنين من ركاب المنطاد إلى المستشفى في حالة حرجة. وذكرت تقارير محلية أن جميع ركاب المنطاد مواطنون من نيوزيلندا.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

وأضافت الشركة المشغلة للرحلة أن المنطاد كان يقوده طيار متمرس.

وأوضحت الشركة أنها لم تواجه أي حوادث مماثلة خلال تسييرها رحلات بالمنطاد في المنطقة على مدار 23 عاما.

وتقدم الشركة لعملائها رحلة طيران بالمنطاد تنطلق عند الفجر يوميا وتستغرق عدة ساعات، حيث تجوب الرحلة المنطقة السياحية الشهيرة ذات المناظر الطبيعية الخلابة فوق قمة جبل "كورونيت" الواقع ضمن سلسلة جبال الألب النيوزيلندية، وسلسلة جبال " ريماركابلز" و متنزه "فيوردلاند" الوطني.