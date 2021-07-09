كشف النقاب عن أول جسر "العجلة" بالطباعة ثلاثية الأبعاد في الصين

المصدر: البيان

استقر الجهاز فضي اللون على شكل عجلة لافتة للنظر؛ وهو أول جسر "العجلة" مطبوع ثلاثي الأبعاد في الصين، واسمه "وان نيانلون" في حديقة ويزدوم باي للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة باوشان، شانغهاي، يوم 5 من يوليو.

ويعتبر هذا الجسر الطريق الوحيد لعبور بحيرة الحديقة للتمتع بالمناظر الطبيعية.

ويبلغ طول الجسر 9.34 متر وعرضه 1.5 متر وارتفاعه 1.1 متر، ويبلغ وزنه الإجمالي 850 كيلوجرامًا فقط، وينقسم إلى 9 أقسام قابلة للتمدد، ويستغرق فتح وسحب الجسر دقيقة واحدة فقط، وفق "شينخوا".

كما يتكون جسم الجسر بالكامل من كربونات البوليستر الصديقة للبيئة، والتي يمكن إعادة تدويرها بعد سنوات من الاستخدام لتقليل التلوث البيئي.