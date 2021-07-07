مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال إثر حريق بمنزل في روسيا

المصدر: د ب أ

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سمولينسك الواقعة غربي روسيا، إن ستة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم في حريق اندلع بأحد البيوت الخاصة بالمنطقة.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم الاربعاء عن المصدر القول، إن البحث جار عن أشخاص آخرين يعتقد أنهم كانوا في البيت عند اندلاع الحريق.

وأشار المصدر إلى أن الحريق اندلع في منزل خاص يقع بمدينة بوتشينوك في سمولينسك.

وأضاف المصدر: "لقي ستة أشخاص - بينهم أطفال - حتفهم في الحريق، ويجري البحث عن آخرين، لأنه كان هناك ثمانية أشخاص يتواجدون في البيت المنكوب ".

ونوه المصدر إلى أن التحقيق سيجري لاحقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.