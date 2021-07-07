ماهي أسباب حرارة المنزل؟

المصدر: د ب أ

إذا ما كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة في داخل المنزل وتحاول جاهدا تبريدها، فيما يلي عدة أشياء قد تكون السبب في سخونته.

أول خطوة لتبريد المنزل هو التعرف على مصادر الحرارة. ومن بين المصادر الشائعة هي الثلاجة.

وفي حين أنه لا يمكن الاستغناء عن المشروبات الباردة في الصيف، فأن هذا الجهاز الكهربائي يبعث في الغالب حرارة في الغرفة ويساعد في رفع درجات الحرارة، ناهيك عن تكاليف الكهرباء الإضافية التي يمكن تكبدها في حال اقتناء ثلاجة ثانية لتبريد المشروبات فقط.

ثانيا، فتح النوافذ لتجفيف المنزل هو بالطبع أسهل وأشهر حل قصير الأجل لمقاومة درجات الحرارة المرتفعة. ومن الأفضل فعل هذا في الصباح الباكر، لأنه سوف يدخل هواء ساخنا في وقت لاحق في الصباح.

وإذا ما كنت تتوق لبعض الهواء المنعش خلال النهار، قم بعملية تهوية سريعة. وسوف تساعد المروحة أو مكيف الهواء في الحفاظ على حركة الهواء.

ولكن الخبراء ينصحون باستخدام ما يطلق عليها وحدات التقسيم الفعالة، التي توفر الكثير من الكهرباء مقارنة بالطرازات المضغوطة. ويكون المبادل الحراري مثبتا في الخارج.

وهناك بديل أكثر فاعلية مقارنة بتكلفته وهو زراعة النباتات في مناطق عارية مثل الواجهة الخارجية والسطح أو في المنطقة المحيطة مباشرة بالمنزل.

الخضرة مفيدة للمناخ وتمنع المناطق من أن تصبح جزر ساخنة حيث أن النباتات سوف تخفض درجة الحرارة المحيطة من خلال التبخر. وبالإضافة لذلك توفر النباتات الكبيرة الظل المرحب به كثيرا في أيام الصيف الحارة.