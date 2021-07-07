شاهد.. طوابير طويلة للحصول على الأكسجين في إندونيسيا

المصدر: البيان

تعاني إندونيسيا من نقص حاد في إمدادات الأكسجين، ودعت الحكومة مورّدي هذه المادة إلى تأمينها في المستشفيات والمراكز الطبية قبل أي مكان آخر، وذلك من أجل تخصيصها لعلاج المصابين بكوفيد-19.

وشهدت العاصمة جاكرتا، وإندونيسيا بشكل عام، موجة غير مسبوقة من الإصابات بعد انتشار السلالة المتحورة، دلتا التي سُجلت بداية في الهند.

وتظهر مقاطع فيديو طوابير طويلة من الأفراد والشاحنات لتزود بهذه المادة الحيوية لردء مخاطر فيروس كورونا، وبخاصة صعوبة التنفس.