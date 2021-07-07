شاهد.. بيتزا "روبوتية" بالكامل

المصدر: البيان

افتتح نوع جديد من مطاعم البيتزا في منطقة بيوبورغ في الدائرة الرابعة بالعاصمة الفرنسية باريس، بلمسات وأفكار مختلفة.

في مطعم "بازي" الفريد من نوعه، توفر الروبوتات جميع الخدمات لكل من يقصد المكان.

من تدوين الطلبات إلى تحضير وخبز البيتزا، ومن ثم تقطيعها وتغليفها إلى تقديمها للزبون، عملية متكاملة تقوم بها الروبوتات التي تعمل في هذا المكان بدلا من الموظفين العاديين.

سيباستيان روفرسو، صاحب هذا الاختراع، يشير إلى أنه بعد "ثماني سنوات من البحث والتطوير، تمكنا من إنشاء هذه التقنية، ومن الوصول إلى أول روبوت في العالم قادر على صنع البيتزا".

وأضاف روفرسو "نحن بصدد تطوير هذه التقنية وجعلها أكثر فعالية وخالية من الأعطال. لدينا مهندسون يعملون عن بُعد، ويمكنهم التحكم بالكاميرات وإجراء التعديلات اللازمة على الروبوت إذا لزم الأمر لضمان استمرارية العمل"، بحسب "يورونيوز".

ولفت روفرسو إلى أن مشاهدة الروبوت وهو يقوم بتحضير البيتزا، تسمح للزبون بقضاء دقائق ممتعة خلال فترة الانتظار.