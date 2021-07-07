انطلاق مهرجان كان السينمائي بعرض الفيلم الموسيقي "أنيت"

المصدر: د ب أ

عُرض أمس الثلاثاء الفيلم الدرامي الموسيقي "أنيت" بطولة ماريون كوتيار وأدم درايفر، في عرض عالمي أول له على شاطئ الريفيرا الفرنسية في بداية فعاليات مهرجان كان السينمائي، الذي يعود لإقامة فعالياته بالحضور الشخصي لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

وشارك في حفل الافتتاح كل من كوتيار و درايفر، حيث سارا على السجادة الحمراء الشهيرة، جنبًا إلى جنب مع الممثلة والمخرجة الحائزة على جائزة الأوسكار جودي فوستر، والتي حصلت على جائزة السعفة الفخرية خلال مناسبة جرت هذا العام عن مشوارها السينمائي.

يشار إلى أنه لم تتم إقامة حفل مهرجان كان السينمائي العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وجرى إرجاء النسخة الـ 74 من المهرجان من شهر مايو إلى يوليو الجاري من أجل إتاحة مزيد من الوقت لتحسن الوضع الصحي.

وتم وضع عدد من بروتوكولات النظافة والسلامة، شملت ارتداء الكمامات داخل دور السينما في جميع الأوقات.

ويعد فيلم "انيت" للمخرج ليو كاراكس أول فيلم ضمن 24 فيلما سيتم عرضها خلال فترة إقامة المهرجان التي تستمر أسبوعين. وسيتم منح جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في 17 يوليو الجاري.

واختار المهرجان أربع مخرجات أفلام للمشاركة في المنافسة على جائزة السعفة الذهبية، من بينهن ثلاث فرنسيات هن: ميا هانسن لاف، وكاترين كورسيني، وجوليا دوكورنو ورابعهن المجرية إليديكو إينيدي.

كما تم إدراج المخرج الروسي كيريل سيريبرينكوف في المنافسة على الجائزة الرئيسية من خلال الفيلم "بيتروف فلو" أو "إنفلونزا بيتروف"،التي عمل عليه خلال إقامته الجبرية بين عامي 2017 و 2019.

وسيعود هذا العام المخرج الإيراني الحائز على جائزة أوسكار أصغر فرهادي لمهرجان كان، حيث سيعرض فيلمه " ايه هيرو".

ويترأس المخرج الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار سبايك لي هيئة الحكام لهذا العام، ليكون أول شخص من أصحاب البشرة السوداء يتولى هذا المنصب.