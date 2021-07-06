ظهور نادر لحوت برايد في الصين

المصدر: البيان

ظهر مؤخرا في شنتشن، في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، حوت برايد، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وقال خبراء بعد تحليل صور وفيديوهات التقطها شهود عيان منذ أن تم رصد الحيوان الثديي لأول مرة في خليج دابنغ يوم 29 يونيو، إنها لحوت برايد.

وقال تشن بين ياو، عالم في فريق التتبع من جامعة نانجينغ للمعلمين، إن مديرية المصايد لبلدية شنتشن ومؤسسات بحثية أخرى في الصين، تقوم بتتبع الحوت وسجلت في أكثر من 100 مناسبة قيامه بتناول الطعام، وهو ما يظهر أن الحوت يتمتع بالصحة والنشاط.

ويتميز حوت برايد، الذي يعيش في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، بثلاث حدبات أمام منخاره، وظهر رمادي داكن، وبطن أبيض أو وردي.

وبحسب تشن، فإن الحوت الذي تم رصده في شنتشن دون سن البلوغ ويصل طوله إلى حوالي 8 أمتار. ولم يتضح بعد سبب ظهوره في هذه المنطقة، وفق ما نقلت عنه وكالة "شينخوا".

وتخضع الحيتان للحماية الوطنية في الصين. وعززت الحكومة المحلية والمنظمات البيئية في شنتشن إدارة المنطقة البحرية المحلية، حيث تم تشكيل قوة مهام يوم الجمعة من قبل حي دابنغ الجديد لمراقبة الحيتان والدلافين وحمايتها.