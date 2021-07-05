مراهق جزائري يقتل شقيقه الأكبر بـ "بلاطة"

المصدر: البيان

استيقظ سكان بلدية “نقاوس” في ولاية باتنة الجزائرية، صباح أول أمس، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر، على يد شقيقه المراهق البالغ من العمر 18 عاما.

وأقد المراهق على توجيه ضربة للضحية بواسطة “بلاطة” على مستوى الرأس، مما أدى إلى مقتله في الحين، وذلك بمنزلهم العائلي.

وعن السبب الحقيقي للجريمة، علمت صحيفة “النهار” الجزائرية بأن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية في انتظار تأكيد أو نفي ذلك.

وقد تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة الحفظ بمستشفى “نقاوس”، قبل إخطار مصالح الأمن التي تدخلت وفتحت تحقيقاتها في هذه الجريمة التي اهتزت لها بلدية “نقاوس” والمناطق المجاورة لها.

وظهرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ضرورة تدخل المختصين والمهتمين لوضع حد لمثل هذه الجرائم.