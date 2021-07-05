يعبّر عن حبّه لها برصاصة!

المصدر: البيان

عبر شاب في إقليم الدوبس الواقع في الشرق الفرنسي عن مشاعر حبه لحبيبته بطريقة غربية جداً.

فقد بادرت امرأة إلى الاتصال بالشرطة بعد أن وجدت رصاصة بندقية فارغة أمام نافذة غرفة ابنتها وقد لُفت برسالة كُتب عليها: "هذه لك".

لكن عند رؤية الشرطة تصل إلى المنزل، سارع أحد الجيران بالإبلاغ عن نفسه، موضحًا أنه هو الذي وضع الذخيرة.

وقد أوضح الشاب العشريني أنه وضع داخل الرصاصة رسالة حب مرسلة إلى ابنة صاحبة المنزل، وفقاً لـ سبوتنيك".

بعد معرفة الدوافع واعتذار الشاب، قررت أم الفتاة التي وُجهت إليها "الرسالة -الرصاصة" عدم تقديم شكوى ضد الشاب الذي يحب ابنتها.