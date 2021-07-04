امرأتان تتجمدان حتى الموت في جبال الألب

المصدر: د ب أ

ذكر عمال الإنقاذ من "وادي أوستا" في شمال غرب إيطاليا إن امرأتين تجمدتا حتى الموت في جبال الألب، على ارتفاع أكثر من أربعة آلاف متر على الحدود الإيطالية السويسرية.

وتم نقل رجل كان مع الامرأتين إلى مستشفى سويسري، الليلة الماضية. وكان يعاني من انخفاض في درجة حرارة جسمه وعضة الصقيع.

وكان الثلاثة على جبل "مونتي روزا" الصخري في "بينين البس" ، وأعلى قمة له في "دوفورسبيتز" على ارتفاع أكثر من 4630 مترا فوق سطح البحر.

وقالت خدمات الإنقاذ إنه تم الإبلاغ عن فقدان الأشخاض الثلاثة.

والطقس السيء والرياح القوية جعلت عملية الإنقاذ أكثر صعوبة، ويمكن لطائرة هليكوبتر أن تهبط فقط مع حلول الليل .