هجوم إلكتروني يغلق سلسلة متاجر سويدية شهيرة

المصدر: د ب أ

تعرضت سلسلة متاجر "كوب" لهجوم إلكتروني في السويد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية (اس في تي) أن السلسلة نصحت متاجرها بعدم فتح أبوابها اليوم السبت عبر البلاد.

لا تعتقد كوب أنها من كان الهدف من الهجوم. وكتبت وكالة الأنباء السويدية (تي تي) أن من الممكن أن الواقعة على صلة بهجوم ببرنامج فدية إلكتروني دولي أكبر.

يذكر أن الهجمات ببرامج الفدية تقوم بتشفير البيانات على أجهزة الكمبيوتر. وعادة ما يطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن البيانات.

وبدءا من مساء أمس الجمعة، كان هناك هجوم على مقدم الخدمة لشركة كوب الذي أصاب نظام الدفع العادي ونظام الدفع الذاتي بمتاجرها، بحسب هيئة (اس في تي).

وقالت متحدثة باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية إنهما كانا يعملان على حل المشاكل طوال الليل ولكن لم يتمكنا من حل المسألة.