تعادل في مسابقة لتناول البرغر في واشنطن.. 34 شطيرة في 10 دقائق

المصدر: رويترز

كان على ملكة مسابقة تناول البرجر السنوية في واشنطن أن تشارك كأس البطولة يوم الجمعة مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي بعدما تناول كل منهما 34 شطيرة برجر في عشر دقائق.

ولم تتمكن مولي شولير من التهام عدد الشطائر التي تناولتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة.

وتمكن أيضا خصمها السنوي دان كينيدي من التهام 34 شطيرة في البطولة السنوية التي استضافتها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة زد برجر.

وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرجر في عشر دقائق للحصول على جوائز بقيمة 4350 دولارا من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1750 دولارا نقدا.

