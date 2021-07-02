يعثر على 85 ألف يورو داخل "حصالة" على الرصيف

المصدر: البيان

عثر أحد المارة على مبلغ 85 ألف يورو داخل حصالة نقود بشكل فيل على رصيف بالقرب من مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، فسلّمها إلى الشرطة، فيما زعم رجل آخر أن المبلغ يعود "على الأرجح" إلى والديه اللذين كانت شقتهما أفرغت للتو من محتوياتها.

وينشغل المحققون منذ أيام بملكية الحصالة التي عُثر عليها "بمحض مصادفة".

وأوضحت النيابة العامة في بوردو أمي الخميس أن رجلاً عثر في نهاية يونيو في أحد شوارع مدينة ميرينياك وسط كومة من النفايات كبيرة الحجم كانت موضوعة على الرصيف، على "قطعة زينة بشكل فيل"، وكان ينوي إعطاءها لوالدته.

وبدا فيل الزينة هذا غير ذي قيمة للوهلة الأولى، ولكن سرعان ما تبيّن للرجل أنه يحوي ثروة بقيمة 85 ألف يورو نقداً وعداً.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الرجل "أبلغ الشرطة بهذا الاكتشاف وسلم الأموال بشكل عفوي".

وما هي إلا أيام حتى تلقت الشرطة اتصالاً هاتفياً من رجل آخر علم بالأمر من الصحف، أكد للمحققين "أن المبلغ يعود على الأرجح لوالديه"، بحسب "مونت كارلو".

وأوضح الرجل أنه "أفرغ مسكن والديه" نظراً إلى أن أمه كانت توفيت للتو، في حين يقيم أبوه في دار للمسنين، مشيراً إلى أنه وضع "أغراضاً لا لزوم لها" على الرصيف، بينها الفيل الشهير.

وأضافت النيابة أن الرجل الذي سيدلي بإفادته للمحققين "لا يملك ما يثبت ملكية المبلغ" الذي كانت الحصالة تحويه.

وأكد المصرف المركزي الفرنسي بعد إطلاعه على المبلغ أن الأوراق النقدية "حقيقية" ويتعين تالياً التحقيق في مصدرها.

وكانت مدينة ميرينياك شهدت حادثاً مشابهاً العام 2010، حين عثر الشاغل الجديد لشقة على مبلغ 165 ألف يورو مدفون تحت أرض الحديقة، فيما كان ينفذ بعض الأشغال فيها.