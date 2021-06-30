"طرق سيئة" الأوكراني يفوز بجائزة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

المصدر: رويترز

فاز الفيلم الأوكراني (طرق سيئة) للمخرجة نتاليا فوروزبيت بجائزة أفضل فيلم طويل في الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بجنوب مصر.

وفازت الأرجنتينية آنا كاتز بجائزة أفضل إخراج عن فيلم (الكلب الذي لا يكف عن النباح) كما حصل دانيال كاتز على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم ذاته.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى ماريا دي جيرولامو عن دورها في فيلم (فيرونيكا) من تشيلي كما حصل ليوناردو أنطونيو على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم (تقديم) من البرتغال.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (الجنة تحت أقدامي) من تأليف وتصوير وإخراج الفلسطينية ساندرا ماضي.

وفي مسابقة "الأفلام القصيرة" فاز بالجائزة الفيلم الأمريكي (الخطاب) للمخرجة هاو هاو يان ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم التحريك (أين كنت) من إسبانيا.

وفي مسابقة "الفيلم المصري" ذهبت الجائزة إلى الفيلم التسجيلي (عاش يا كابتن) للمخرجة مي زايد، فيما منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم يشجع على عمل المرأة إلى (من وإلى مير) للمخرجة ماجي مورجان.

وذهبت جائزة أفضل فيلم أورومتوسطي والمقدمة من الاتحاد الأوروبي مناصفة إلى فيلمي (حربي المفضلة) إنتاج لاتفيا والنرويج و(آخر أيام الربيع) إنتاج هولندا وإسبانيا، فيما منحت لجنة تحكيم النقاد جائزتها لفيلم (شفق) من كوستاريكا.

وقال الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان في كلمة الختام "في النهاية يجب ألا نغفل الدور الذي لعبه الجندي غير المجهول في هذا المهرجان وهو.. جمهور أسوان الرائع".

وأضاف "هذا الجمهور الذي ساعدنا في الحصول على العديد من الأفلام المهمة نتيجة تواجده الدائم في العروض، مما شجع صناع الأفلام على خص المهرجان بأفلامهم للتواجد وسط هذا الجمهور الجميل".

وتابع قائلا: "أخيرا نترك هذه الدورة بين يديكم لتقييمها وتحليلها للخروج بنتائج بالتأكيد ستساعد المهرجان على تقديم المزيد في دورته القادمة".