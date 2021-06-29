كاميرا مخبأة تلتقط صوراً لقط ذهبي نادر

المصدر: رويترز

التقطت كاميرا مخبأة صورا لقط ذهبي نادر في إقليم راتاناكيري شمال شرق كمبوديا لأول مرة مما يزيد الأمل في العمل للمحافظة على هذا النوع من الانقراض.

والقط الذهبي الآسيوي، أو السنور الذهبي، مدرج على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، القائمة الحمراء، للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة، ولا يتوفر عنه سوى قليل من المعلومات.

وقال نيث فياكترا، المتحدث في وزارة البيئة، لرويترز "نادرا ما يُسجل وجود القط الذهبي لأنه من الأنواع النادرة بين أنواع النمور الثمانية".

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إن ظهور القط الذهبي، الذي يتراوح وزنه بين 9 كيلوجرامات و16 كيلوجراما، حدث في محمية فيراشي ناشيونال بارك وجاء في إطار مشروع دراسة استمرت ثلاثة أشهر بخصوص الحياة البرية بهدف تحسين إدارة أعمال المحافظة على الطبيعة.