السوري قاتل أمه وشرطي المرور في قبضة الأمن الكويتي

المصدر: البيان

تمكن رجال المباحث الجنائية في الكويت من ضبط وافد سوري الجنسية متهم بقتل أمه في منزلها بمنطقة القصور صباح اليوم، ومن ثم قتل شرطي مرور بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجاني الذي جري ضبطه مختبئاً في منطقة الوفرة أبدى مقاومة شديدة، وأحيل إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات وأبعاد الجريمتين.

وكانت مصادر أمنية كويتية كشفت عن مفاجأة مؤلمة حول قضية مقتل شرطي على يد مخالف للمرور، مشيرة إلى أن الجاني قام بقتل أمه والشرطي، في جريمة نكراء.

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