جريمة تهز الكويت.. مخالف للمرور يقتل شرطياً حتى لا يحرر له مخالفة

المصدر: البيان

استيقظت الكويت اليوم على جريمة نكراء، شهدتها منطقة أبو حليفة عند الساعة السادسة صباحاً، عندما تجرد شخص مخالف للقواعد المرورية من أبسط المشاعر الإنسانية وغافل شرطياً من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي استوقفه لتحرير مخالفة مرورية له، فانهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع العام.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن قال مصدر أمني قوله: إن الجاني استولى على سلاح الضحية وهرب من موقع الجريمة بمركبته، مشيراً إلى أن رجال المباحث الجنائية شرعوا فوراً في جمع التحريات حول الجريمة النكراء، وتوصلوا إلى معلومات أولية حول هوية الجاني الذي تجمعه معرفه سابقة بالمجني عليه، مؤكداً أن عملية القبض عليه مسألة وقت لا أكثر.

وأضاف المصدر أن شرطي المرور كان قد استوقف القاتل لتحرير مخالفة مرورية بحقه، فقام المخالف بطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته داخل مركبته حيث فارق الحياة في حينها، ولم يتركه إلا جثة هامدة واستولى على سلاحة الناري، وتوارى عن الأنظار.