الكويت .. مفاجأة مؤلمة حول جريمة مقتل شرطي على يد مخالف للمرور

المصدر: البيان

كشفت مصادر أمنية كويتية مفاجأة مؤلمة حول قضية مقتل شرطي على يد مخالف للمرور، مشيرة إلى أن الجاني قام بقتل أمه والشرطي، في جريمة نكراء.

وذكرت صحيفة القبس أن كويتية مسنة لقيت مصرعها طعناً بالسكين على يد ابنها السوري البالغ 19 عاماً، داخل منزلهما بمنطقة القصور صباح اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها : «إنه فور تلقي البلاغ تحرك رجال المباحث والأدلة الجنائية إلى منزل الضحية، وجرى نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي، ولا تزال التحريات جارية لكشف ملابسات الواقعة».

وأضافت أن ترجيحات أولية دلت على أن قاتل الشرطي هو نفس المتهم بقتل أمه المواطنة، لافتاً إلى أن رجال المباحث يعكفون على حل لغز الجريمتين في آن واحد».

وكانت استيقظت الكويت اليوم على جريمة نكراء، شهدتها منطقة أبو حليفة عند الساعة السادسة صباحاً، عندما تجرد شخص مخالف للقواعد المرورية من أبسط المشاعر الإنسانية وغافل شرطياً من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي استوقفه لتحرير مخالفة مرورية له، فانهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع العام.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن قال مصدر أمني قوله: إن الجاني استولى على سلاح الضحية وهرب من موقع الجريمة بمركبته، مشيراً إلى أن رجال المباحث الجنائية شرعوا فوراً في جمع التحريات حول الجريمة النكراء، وتوصلوا إلى معلومات أولية حول هوية الجاني الذي تجمعه معرفه سابقة بالمجني عليه، مؤكداً أن عملية القبض عليه مسألة وقت لا أكثر.

وأضاف المصدر أن شرطي المرور كان قد استوقف القاتل لتحرير مخالفة مرورية بحقه، فقام المخالف بطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته داخل مركبته حيث فارق الحياة في حينها، ولم يتركه إلا جثة هامدة واستولى على سلاحة الناري، وتوارى عن الأنظار.

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