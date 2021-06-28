انتقادات لـ "إيكيا" بسبب وجبة "الدجاج والجبن والبطيخ"

المصدر: البيان

تعرضت شركة "إيكيا" السويدية لوابل من الانتقادات بعد أن عرضت قائمة طعام خاصة لموظفيها، احتفالا بذكرى إعتاق آخر العبيد في الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة سي بي إس 46 التلفزيونية المحلية الخميس الماضي 25 يونيو 2021 أن شركة الأثاث المنزلي الأشهر في العالم طالتها انتقادات لاذعة بعدما أدرجت في أحد فروعها بأتلانتا المحسوبة على ولاية جورجيا الأمريكية، قائمة طعام تضمنت الدجاج المقلي والبطيخ والجبن، وهي وجبات اعتاد العبيد على تناولها.

وقالت الشركة في بريد إلكتروني مرسل إلى موظفيها، إن قائمة الطعام تأتي "تكريما للأمريكيين من أصول إفريقية، واعترافا بالتقدم الذي أحرز فيما يتعلق بحقوقهم، والذي لا يزال يتطلب مزيدا من الجهود".

وحسب وسيلة الإعلام الأمريكية، فقد ذكر موظف في "إيكيا" رفض الكشف عن اسمه، أن تقديم البطيخ يعزز الصورة النمطية المرتبطة بالعبيد، والذين اعتادوا على أكل هذه الفاكهة التي كانت تقدم لهم، لافتا إلى أن أكثر من 20 عاملا احتجوا على الأمر، وقرروا التوقف عن العمل.