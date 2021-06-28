لماذا يفضل رواد الفضاء الصينيون التفاح على الفواكه الأخرى؟

المصدر: البيان

أثار رائد الفضاء تانغ هونغبو فضول المشاهدين بأكله تفاحا أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر داخل محطة الفضاء الصينية يوم23 يونيو الجاري، ورمي النفايات في كيس التجميع الذي سيتم حرقه في الغلاف الجوي أثناء عودة مركبة تيانتشو الفضائية الى الأرض.

لماذا إخثار رواد الفضاء أكل التفاح بدل من فاكهة أخرى في الفضاء؟

ووفقًا لهوانغ ويفين، كبير مصممي هندسة الفضاء المأهولة في الصين، فإن رواد الفضاء الثلاثة قد أخذوا معهم عشرات من التفاح في هذه الرحلة الفضائية، ليس بسبب تغذيته الجيدة فحسب، بل يمكن تخزينه لفترة طويلة أيضا، كما أن التفاح أكثر ملاءمة بسبب قلة العصير فيه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع طعام الفضاء بالخصائص التالية:

- يفضل أن يكون الطعام صلبًا، حتى لا يطفو في المقصورة لانعدام الجاذبية في الفضاء، مما قد يؤثر على التشغيل العادي للمعدات.

- محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من الأجزاء الصالحة للأكل، وعدم ترك الكثير من القمامة التي يصعب التعامل معها.

- يجب أن تكون سهلة الأكل، وألا تكون العملية معقدة للغاية.

قبل نقلها إلى الفضاء، كان تنافس بين التفاح والبرتقال، لكن البرتقال كان يحتوي على الكثير من العصير ويحتاج إلى التقشير، مما جعل تناوله أكثر صعوبة.

في النهاية، برز التفاح بين العديد من الفواكه بفضل مزاياها العديدة، وأصبح أول فاكهة طازجة يتم تناولها في المحطة الفضائية، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

بالإضافة إلى الفواكه، هناك أكثر من 120 نوعًا من الأطعمة الفضائية التي تم دخولها الفضاء هذه المرة، بما في ذلك الأطعمة الأساسية، والأطعمة غير الأساسية، والتوابل، فيها الطبقات الصينية الشهيرة مثل دجاج بالفول السوداني، ولحم البقر بالفلفل الأسود، إلخ.

تم إعداد الوجبات حسب أيام الأسبوع الواحد، معدل تكرار منخفض. كما تم اختيار الوجبات تناسب أذواق رواد الفضاء الشخصية أيضا.