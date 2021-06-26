اعتقال 5 مسؤولين تسببوا بوفاة 21 عداءً في ماراثون

المصدر: د ب أ

أعلنت الصين أنها بصدد إلقاء القبض على خمسة أشخاص بعدما تسبب تقصير في أداء الواجبات في مصرع 21 شخصا خلال ماراثون أقيم في مايو الماضي في مقاطعة جانسو شمال غرب البلاد حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأخفقت شركة "جانسو شينجيانج سبورتس" المنظمة للماراثون، في تطبيق المعايير والمتطلبات المناسبة، حسب ما ذكره تقرير التحقيقات الذي نشرته حكومة مقاطعة جانسو أمس الجمعة.

ووافقت السلطات على إلقاء القبض على خمسة أشخاص من الشركة المنظمة، إثر توجيه اتهامات جنائية لهم.

وذكرت بلومبرج أن السلطات وجهت تحذيرات وفرضت عقوبات ضد 27 مسؤولا حكوميا من بينهم عمدة المدينة التي استضافت الماراثون.

وجاء في تقرير التحقيقان أن المسؤولين المحليين فشلوا في أداء واجباتهم، وأن مشكلات تتعلق بالبيروقراطية كانت قائمة.

وكانت عاصفة مفاجئة تخللها تساقط أمطار جليدية ورياحا عاتية قد ضربت مسار الماراثون مما أسفر عن مقتل 21 شخصا، فيما يعد أسوأ مأساة رياضية في الصين.

وتردد أن عددا من أبرز العداءين في الصين كانوا من بين ضحايا السباق الممتد لمسافة 100 كيلومتر.

وعلقت السلطات الرياضية في الصين بعض الفعاليات "التي تتسم بدرجة عالية من الخطورة" في وقت سابق من يونيو الجاري، ومن بينها سباقات جبلية وصحراوية.

وتعهدت حكومة جانسو بتعزيز تدابير السلامة بما في ذلك وضع خطة لإجراءات الطوارئ.