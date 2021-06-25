شاهد.. كرة القدم لدى شعوب المايا

المصدر: البيان الإلكتروني

يمارس سكان شعوب المايا لعبة كرة قديمة متوارثة من حضارتهم، وعلى اللاعبين استخدام الورك فقط لضرب الكرة.

وتأمل شعوب المايا في غواتيمالا "تعزيز الهوية الثقافية للشباب" من خلال إعادة إحياء الألعاب التراثية.

هناك 11 فريقا لكرة القدم، بما في ذلك فريق نسائي وتشارك الفرق عادة في بطولة تتزامن مع الانقلاب الشمسي وبطولة أخرى تقام عادة في سبتمبر، وتعتبر بمثابة تصفيات لبطولة أمريكا الوسطى التي ستقام بين 2 و5 ديسمبر في المكسيك، وفق "يورونيوز".

يبلغ عدد أفراد شعوب المايا، أكثر من 6 ملايين شخص، يتحدثون أكثر من ثمانية وعشرين لغة من لغات المايا الباقية، ويقيمون مثل أسلافهم في جنوب شرق المكسيك، وكل غواتيمالا وبليز، والأجزاء الغربية من هندوراس والسلفادور.