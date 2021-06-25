شاهد.. عودة "القط المذهول"

المصدر: البيان

جمعت قصة تربية القط "فاديا" بين الرأفة الإنسانية وحب الحيوان وشكله الذي يثير الدهشة.

فبعينين دائمتي الذهول عُرف هذا القط "فاديا"، الذي وجدته امرأة روسية تدعى ناتاليا جادانوفا (40 عاما) في فناء حديقتها وهو في الأيام الأولى من ولادته، وكان القط ضالا ومريضا، وبرجلين متزعزعتين وعينين غير متوازنتين، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"

قامت السيدة ناتاليا برعايته حتى تحسنت صحته وعاد إلى الحياة من جديد، وقالت إنه كان ضعيفا جدا وكان يحتضر.

ناتاليا تقوم بصنع الكتب التعليمية للأطفال الصغار في روستوف في روسيا، ومؤخرا أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" باسم القط "فاديا"، وتلقت نحو 4 آلاف متابع.

وأشارت إلى أن حالة قطها الغريبة غير واضحة، فهم ليسوا متأكدين إذا كان ذهول القط الدائم هو تشوه جيني أو ما إذا كانت والدته قد تسببت في سقوطه.

"الآن هو بصحة أفضل بكثير، هو قط لطيف وذكي والآن عمره سنة وتسعة أشهر".

يذكر أن حالة هذا القط ليست الأولى، ففي العام 2016، اشتهر قط روسي أيضا يدعى "كيفن" على مواقع التواصل الاجتماعي بذهوله واندهاشه الدائم.