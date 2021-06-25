مصر تسترد 3 قطع أثرية قبل بيعها في لندن

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن استرداد ثلاث قطع أثرية، ترجع للعصرين الفرعوني واليوناني، وذلك قبل بيعها في أحد دور المزادات الشهيرة، بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إن السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، تسلم القطع الأثرية الثلاث، وذلك بعد التأكد من خروجها بطريقة غير شرعية من البلاد.

​وبحسب الوزارة، فقد جاء استرداد هذه القطع الأثرية بالتنسيق المباشر بين السفارة والمتحف البريطاني الذي تواصل مع دار العرض لضمان إتمام عملية تسليم القطع إلى مصر.

وأعرب السفير طارق عادل عن شكر الحكومة المصرية وتقديرها لهذا التعاون البنّاء في استرداد الآثار المصرية المهرّبة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر نموذجاً تتمنى مصر أن يتكرر كثيراً مع دور العرض الأخرى، حفاظاً على الآثار المصرية ومنع الاتجار غير المشروع فيها.

وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن تلك القطع هي عبارة عن تمثال مصنوع من الالباستر فاقد الرأس والقدمين يرجع إلى العصر اليوناني الروماني، والقطعة الثانية هي جزء من تابوت خشبي ربما يرجع إلى العصر المتأخر، أما القطعة الأخيرة فيرجح أنها جزء من تابوت. وأكد أن القطع الثلاث ليست من مقتنيات المتاحف والمخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وإنما نتيجة الحفر خلسة وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، ومن المقرر إعادتها إلى القاهرة قريباً.