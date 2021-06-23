"قفص السكر" يفوز بجائزة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

المصدر: رويترز

فاز فيلم "قفص السكر" للمخرجة السورية زينة القهوجي بجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي اختتم دورته الثانية والعشرين أمس الثلاثاء.

الفيلم إنتاج سوري لبناني مصري مشترك وتدور أحداثه في 60 دقيقة حول زوجين مسنين يعيشان في شقة بالقرب من العاصمة دمشق. وبدلا من أن ينعما في نهاية العمر بالهدوء والسلام تحاصرهما الحرب ويعانيان من الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء ودوي القنابل. لكن على الرغم من الظروف الصعبة لا يزال الحب يجمعهما.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها في مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل إلى الفيلم الأرجنتيني (خريطة أحلام أمريكا اللاتينية) إخراج مارتن ويبر فيما نوهت اللجنة بفيلمي "قفزة أخرى" من إيطاليا و"القصة الخامسة" من العراق.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "عمي تودور" للمخرجة أولجا لوكوفنيكوفا من المجر فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم البرازيلي "كشك الجنة للصحف والمجلات" للمخرجة جيوفانا جيوفانيني والمخرج رودريجو بويكر.

ونوهت لجنة تحكيم المسابقة بفيلم "نايا.. الغابة لها ألف عين" إخراج سيباستيان مولدر من هولندا.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "الست" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم "أجرين مارادونا" للمخرج الفلسطيني فراس خوري.

وأعلنت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) منح جائزتها للفيلم التسجيلي الطويل "عندما نما البرسيمون" من أذربيجان إخراج هلال بايداروف.

وكان المهرجان قد عرض أكثر من 100 فيلم على مدى أسبوع وكرم في هذه الدورة الناقد السينمائي المصري كمال رمزي واسم مخرجة الرسوم المتحركة فايزة حسين وكذلك اسم الممثلة الراحلة رجاء الجداوي.