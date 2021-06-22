ناسا تايد.. مسحوق غسيل لتنظيف الملابس في الفضاء

المصدر: رويترز

هل تساءلت يوما كيف يغسل رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية ملابسهم.. حسنا إنهم لا يغسلونها، وتعكف إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) حاليا على حل واحدة من أكثر المهمات تعقيداً في الفضاء ألا وهي غسيل الملابس.

وقالت شركة بروكتر آند جامبل الأمريكية العملاقة اليوم الثلاثاء إن ناسا تعتزم إجراء سلسلة من التجارب باستخدام منظفات صممتها الشركة خصيصاً لإيجاد حل طويل الأمد لهذه المشكلة.

وفي ضوء ما للمياه من أهمية حيوية خلال المهمات الفضائية، يلقي رواد الفضاء ببساطة بملابسهم المستعملة مع إدراكهم أنها ستتلاشى بمجرد دخولها الغلاف الجوي للأرض.

ونتيجة لذلك، ترسل ناسا 160 رطلاً من الملابس سنوياً لكل فرد من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية.

ولكن على المدى البعيد ومع تطلع ناسا وشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك لإرسال مهمات مأهولة إلى كوكب المريخ، فإنه يتعين التوصل لحل مستدام لهذه المشكلة.

وستُجرى التجارب الأولى لمسحوق الغسيل (ناسا تايد) الذي يحمل اسم أبرز مسحوق غسيل تنتجه شركة بروكتر آند جامبل، خلال رحلة شحن لمحطة الفضاء الدولية العام المقبل وبعد ذلك على متن المحطة نفسها.

وقالت الشركة إن اختبارات مماثلة ستُجرى على الأرض في نفس الوقت باستخدام نفس المواد لدراسة الاختلافات.