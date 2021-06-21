شاهد.. الفيضانات تغرق بلدة بأكملها في نيبال

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت الأمطار الموسمية السنوية في نيبال، بحدوث انهيارات أرضية وفيضانات كبيرة بسبب انهيار سد النهر بحسب مسؤولين.

وصرح بابورام خانال، مسؤول الشرطة المحلي لوكالة فرانس برس بأنه "تم انتشال جثة وسبعة آخرين في عداد المفقودين من أماكن مختلفة للفيضانات".

وأضاف المسؤول إن الانهيار الأرضي الناجم عن الطوفان الموسمي أدى إلى سد النهر، الذي انهار بعد ذلك وأرسل فيضانًا من المياه في اتجاه مجرى النهر، وأغرق بلدة في منطقة سيندهوبالتشوك بالقرب من العاصمة كاتماندو.