"هيتمانز وايفز بودي جارد" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

المصدر: د ب أ

احتل فيلم الحركة والكوميديا "هيتمانز وايفز بودي جارد" (الحارس الشخصي لزوجة قاتل محترف) صدارة إيرادات دور السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية.

وحقق الفيلم، الذي يقوم ببطولته كل من سلمى حايك وريان رينولدز وصامويل إل جاكسون، إيرادات بلغت 6ر11 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرعب والدراما "كوايت بلاس 2" (مكان هادئ 2)، والذي يقوم ببطولته كل من إميلي بلانت وميليسنت سيموندز و سيليان ميرفي، محققا إيرادات بلغت 4ر9 مليون دولار.