حريق يلتهم 30 مبنى في بولندا وإصابة تسعة أشخاص بحروق

المصدر: د ب أ

أدى حريق مدمر نشب في قرية جنوبي بولندا إلى دمار عشرات المنازل ما دفع جهات الإطفاء للقيام بعملية واسعة النطاق لإخماده.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن خدمات الطوارئ مساء اليوم السبت أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق وإصابات مختلفة، وأشارت إلى أن الحريق دمر أكثر من 30 مبنى بصورة جزئية أو كلية.

وكافح حوالي 400 من أفراد الإطفاء النيران لمدة ساعات.

ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

ووفقا لتقرير إعلامي محلي كان من الممكن أن تشتعل النيران في كميات قش مجاورة.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي عن تقديم مساعدات غير بيروقراطية للمتضررين.

تقع قرية نوا بيالا على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب مدينة كراكوف.