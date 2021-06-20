إلقاء القبض على قائد طائرة مسيرة على هامش مباراة ألمانيا والبرتغال

المصدر: د ب أ

ألقت الشرطة في ميدنة ميونخ القبض على قائد طائرة مسيرة على هامش مباراة المنتخبين الألماني والبرتغالي في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" اليوم السبت لانتهاكه منطقة حظر الطيران في الملعب.

وذكر متحدث رسمي باسم الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 48 عاما احتجز لفترة وجيزة للتأكد من بياناته .

وفي أول مباراة بين ألمانيا وفرنسا، يوم الثلاثاء الماضي، اصطدم أحد نشطاء منظمة جرينبتس (السلام الأخضر) بأسلاك علوية في الملعب في محاولة للاحتجاج. الحادثان لا علاقة لهما ببعضهما البعض.