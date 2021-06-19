لغز العثور على لوحتين أثريتين بحاوية قمامة يحير الشرطة الألمانية

المصدر: د ب أ

عثر رجل في ألمانيا على لوحتين زيتيتين ثمينتين يبلغ عمرهما 350 عاماً داخل حاوية للقمامة في استراحة بمنطقة فرانكن الوسطى، وقام بتسليمهما إلى الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وتحاول السلطات في ولاية شمال الراين ويستفاليا الآن حل هذا اللغز.

وأعلنت شرطة كولونيا، اليوم، أن الرجل (64 عاماً) عثر على هاتين اللوحتين يوم الثلاثاء الماضي في محطة خدمات على الطريق السريع إيه 7 عند بلدة أورباخ أوست.

وقال المحققون: "وفقاً للتقييم الأولي لأحد الخبراء، فمن المحتمل أن يكون كلا العملين الفنيين عملاً أصلياً".

ولذا فإن إحدى اللوحتين "صورة لصبي" أبدعها تلميذ للفنان رامبرانت صومئيل فان هوجستراتن (1627-1678).

واللوحة الثانية بعنوان "صورة ذاتية لضاحك" رسمها الفنان الإيطالي بيترو بيلوتي (1627 - 1700) عام 1665.

ونشرت شرطة كولونيا صوراً للعملين، أمس، مشفوعة بسؤال: "من يعرف اللوحتين المعروضتين، أو يعرف كيف وصلتا إلى القمامة بمنطقة الخدمة؟".